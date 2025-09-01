Un impulso a la economía

La economía local necesita un impulso urgente. Es fundamental invertir en sectores clave como el turismo, la agricultura, la tecnología y la micro, pequeña y mediana empresa (MiPymes) para crear empleos y dinamizar las actividades económicas. Se necesita implementar políticas que fomenten la inversión y el emprendimiento. Solo así podremos reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La acción es necesaria para asegurar un futuro próspero y sostenible. El sector público y privado deben trabajar en conjunto.