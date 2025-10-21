Un impulso a la economía local

Para los meses de noviembre y diciembre se espera que aumente la actividad económica en el país. Los días de asueto por fiestas patrias generan un mayor movimiento en el turismo interno, gasto en hoteles, restaurantes, transporte y comercios. Mientras que para diciembre los panameños se preparan para recibir sus ahorros navideños, décimo tercer mes y aguinaldos, lo que impulsa el consumo. Tradicionalmente es una temporada en la que distintos negocios y comercios locales incrementan sus ventas y reactivan la economía.