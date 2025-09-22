Palabras cortas

Urge generar empleos

Yessika Calles
22 de septiembre de 2025

La dificultad para conseguir un empleo formal en el país es preocupante. La falta de oportunidades laborales afecta no solo a la economía familiar, sino también la estabilidad social y el desarrollo del país. Es fundamental que el gobierno y el sector privado trabajen en conjunto para crear políticas y programas que fomenten la creación de empleos, especialmente para los jóvenes y los sectores más vulnerables. La inversión en educación y capacitación también es clave para preparar a la fuerza laboral para los desafíos del mercado.

