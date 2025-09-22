Urge generar empleos

La dificultad para conseguir un empleo formal en el país es preocupante. La falta de oportunidades laborales afecta no solo a la economía familiar, sino también la estabilidad social y el desarrollo del país. Es fundamental que el gobierno y el sector privado trabajen en conjunto para crear políticas y programas que fomenten la creación de empleos, especialmente para los jóvenes y los sectores más vulnerables. La inversión en educación y capacitación también es clave para preparar a la fuerza laboral para los desafíos del mercado.