EP. 107 - Esther Nieto: “La voz de la ternura”

Poseedora de una voz inigualable, y luego de superar una isquemia cerebral en septiembre de 2025, Esthercita Nieto regresa con nueva producción. Este lanzamiento incluye un mensaje dirigido a las nuevas generaciones sobre la importancia de mantener vivas las tradiciones.