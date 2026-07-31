Ep. 111 - “Luna en Piscis” abraza el amor, el dolor y la evolución

La periodista, creadora de contenido y experta en moda Alexa Carolina Chacón, conocida en redes sociales como @sohotsomealex, suma un nuevo capítulo a su carrera con el lanzamiento de Luna en Piscis, su primer libro de poesía, una obra que reúne escritos creados durante toda su carrera y que invita a los lectores a conectar con sus emociones.