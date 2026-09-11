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Ep. 113 - Getsabel Rodríguez alerta sobre el gran “descarte generacional”

“Panamá envejece a un ritmo acelerado, pero la sociedad insiste en darle la espalda a este proceso continuo”, dijo la autora, quien a través de su libro “Cartografía de la vejez” busca visibilizar a los viejos.

11 de septiembre de 2026
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