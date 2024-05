Abogado Alejandro Pérez demanda la nulidad de elecciones en el 8-4

El abogado y excandidato a diputado Alejandro Pérez anunció que presentó una demanda de nulidad de la elección y de la proclamación de diputados en el circuito 8-4, en donde fueron proclamados: Grace Hernández, Jorge Bloise, Roberto Zúñiga, Ernesto Cedeño y Javier Sucre.

“Me vi obligado hacerlo porque a mí nadie me va a robar con trampa la curul que le corresponde al partido Realizando Metas (RM), por medio cociente electoral, tal cual se reflejó en la transmisión extra-oficial de resultados del Tribunal Electoral (TER)”, aseguró en un comunicado.

El jurista detalló que cuenta con pruebas documentales, periciales, testimoniales que aportaron como evidencia por las supuestas irregularidades e ilegalidades. “Encontramos inconsistencias aritméticas, actas firmadas por personas ajenas a las mesas de votación, corrigieron en la junta de escrutinio actas de mesa, actas donde el partido sacaba votos plancha y no se reflejaban en el cómputo de los candidatos del partido Realizando Metas (RM) a quienes se le marcaban cero (0) votos, actas con abultamiento de votos y actas preñadas de votos falsos. En varias actas de acuerdo al padrón electoral de la mesa los votantes no excedían de 500, sin embargo, se consignaron que habían votado más de 1.000”, detalló Pérez en una nota.

Agrega que “todas estas irregularidades e ilegalidades anteriormente descritas tenían la intención de abultar la cifra del cociente electoral para que el partido Realizando Metas RM no lograra el medio cociente al cual tenía derecho, como las matemáticas no le dieron, tomaron la decisión de no contar 11 actas de mesa conculcando el derecho de más de 4000 electores a elegir. No contar las actas de mesa constituye una irregularidad de alta gravedad que impide conocer la voluntad popular real en el circuito 8-4 en las elecciones de diputado.”

Pérez solicita que “se cuenten las 11 actas que no se contaron como están o que se realicen nuevas elecciones en las 25 mesas impugnadas”.

“A mí un político veterano no me importa perder, pero sí me importa que no me ganen con trampas. En la junta de escrutinio del circuito 8-4 el día 5 de mayo del 2024 me hicieron trampa y por eso estoy demandando”, sentenció.

Al respecto, el diputado electo por la Libre Postulación, del circuito 8-4, Jorge Bloise informó que se reunió con su equipo legal y la junta de escrutinio para revisar todas las actas y pruebas requeridas. “Les aseguro a todo nuestro circuito que defenderemos hasta el último voto, hasta el último momento como hicimos en la Junta Circuital”, afirmó en redes sociales.

Por su parte la diputada electa por el circuito 8-4, por el Movimiento Otro Camino, Grace Hernández dijo que no daría declaraciones porque “los tiempos del Tribunal Electoral no se han cumplido”.

El expresidente Ricardo Martinelli también se pronunció al respecto: “después del preñamiento de actas en el 8-4 Alejandro Pérez de Realizando Metas RM ha presentado una impugnación ante la ilegalidad de dicha proclamación”.