Ábrego: Roux busca eliminar competencia para las primarias

Luego que se dio a conocer que el Tribunal de Honor y Disciplina del partido Cambio Democrático (CD) decidió abrir un proceso de expulsión contra Yanibel Ábrego, la diputada reaccionó y afirmó que con esta acción Rómulo Roux busca eliminar la competencia para las primarias.

Según manifestó la diputada en un comunicado oficial “es una decisión temeraria y anti democrática del presidente del partido Rómulo Roux quien, ante su falta de liderazgo busca eliminar la competencia en las próximas primarias presidenciales”.

“No es un secreto y lo he manifestado públicamente, que la bancada mayoritaria de CD, integrada por los 14 diputados apoyamos al líder Ricardo Martinelli, ex presidente del CD y que una vez gane la presidencia iremos en alianza con Realizando Metas y Ricardo Martinelli, quien le traerá oportunidades al pueblo panameño como ya lo hizo una vez”, declaró Ábrego.

“Rómulo Roux no ha entendido que las bases, líderes y dirigentes no quieren ir con él como candidato presidencial ya que sería una derrota segura; por ello, piden nuevas elecciones no solo de convencionales, sino la renovación de la actual Junta Directiva, servil a Roux”, agregó.