Aguadulce celebra 177 años con desfile cívico y homenaje

En el marco del 177 aniversario de la fundación del distrito de Aguadulce, se realizó un desfile cívico con la participación de más de 100 delegaciones de instituciones gubernamentales, centros educativos públicos y privados, así como bandas independientes.

El acto protocolar comenzó en las inmediaciones del mercado público, donde se entregó el Pabellón Nacional al abanderado de honor, José Luis Andrade, ministro de Obras Públicas, y la bandera del Distrito de Aguadulce a Aurelio Mejía, Director Nacional de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas.

Durante su intervención, el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, resaltó la labor del ministro Andrade en la ejecución de proyectos de infraestructura vial en Coclé, señalando que estas obras “contribuyen directamente a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las distintas comunidades”.

Por su parte, el alcalde de Aguadulce, Cristian Eccles, manifestó su satisfacción por el crecimiento del distrito, al que describió como “pujante” y con “un futuro brillante”, gracias al trabajo coordinado en beneficio de la región.

El ministro José Luis Andrade, como abanderado de la fecha, aseguró que continuará gestionando proyectos que impulsen el crecimiento del distrito y generen nuevas oportunidades de empleo para sus ciudadanos.

Durante el desfile, las calles de Aguadulce se llenaron de banderas y colores patrios, mientras se escuchaba el tema insigne de la festividad, “Aguadulce Tierra Mía”, y las delegaciones recorrían la ciudad en un ambiente de celebración, reafirmando el orgullo y sentido de pertenencia de los aguadulceños.