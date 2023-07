Aguilera pide darle a Varela oportunidad de defenderse

R.Álvarez | Rodolfo Aguilera, quien fue ministro de Seguridad Pública entre 2014 - 2016, durante la gestión de Juan Carlos Varela, reaccionó tras la designación del exmandatario inelegible para entrar a Estados Unidos afirmando que “como abogado, no conozco el ordenamiento jurídico norteamericano, que le da fundamento a esas designaciones; no sé si le dieron o darán oportunidad a RM (Ricardo Martinelli) o a JVC (Juan Carlos Varela) de contestar, probar, alegar o apelar; desde esa óptica, prefiero no opinar”. Agregó que “como excompañero de trabajo de ambos -de RM en el gobierno Moscoso (Mireya Moscoso entre 1999–2004) y de JCV en el gobierno del propio Varela-, me da mucha tristeza la situación difícil por la que están pasando ellos y sus familias”. Finalmente puntualizó que “desde el punto de vista político, si se ha configurado una causal disciplinaria de conformidad con los estatutos de sus respectivos partidos, los tribunales disciplinarios de sus partidos deben iniciar procesos y darles oportunidad de defenderse, respetando el principio constitucional del debido proceso”.