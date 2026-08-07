Alcaldesa de San Miguelito recurre a una tendencia viral para cuestionar deuda heredada y defiende recortes en juntas comunales

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, utilizó la dinámica viral de redes sociales “What the fuck” para expresar su sorpresa e indignación ante la situación financiera que heredó en el municipio.

Ella empleó esta expresión en inglés, que en español equivale a “¿qué diablos?” o “¿qué carajo?”, para cuestionar que administraciones pasadas hayan dejado más deuda que dinero para la gente, distribuido fondos sin criterios de población ni espacio público y destinado más recursos a corregimientos con menos de 10 000 habitantes que a otros con cerca de 50 000.

Asimismo, criticó la mora en el pago de la cuota obrero-patronal a la Caja de Seguro Social, el retraso de ocho meses en la entrega de partidas de funcionamiento a las juntas comunales, las planillas sobredimensionadas en sectores pequeños y la presencia de nepotismo junto a nombramientos irregulares en la gestión de sus antecesores.

Hernández ha detallado en declaraciones previas que su administración recibió una deuda superior a los 14 millones de dólares y apenas 30 000 dólares en la caja. Por ello impulsa ajustes en la planilla de las juntas comunales y otras medidas “dolorosas pero necesarias”. Según la jefa del gobierno local, la crisis es resultado de más de dos décadas de malas administraciones, lo que provoca que hoy gran parte de los ingresos municipales se destinen al pago de obligaciones heredadas.

Respecto a la polémica por los fondos asignados a las juntas comunales, la alcaldesa ha reiterado que el recorte real es de aproximadamente el 11 %. En ese sentido sostuvo que la Alcaldía continúa asumiendo los salarios del personal y los gastos operativos de las juntas, asegurando que la distribución actual se realiza en función de la población, el territorio y las necesidades sociales de cada corregimiento.