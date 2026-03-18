Alfabetización constitucional se mantiene activa, según Bernal

El proceso de alfabetización constitucional que inició en enero de 2025 avanza de forma continua y dentro de los plazos establecidos, aseguró Miguel Antonio Bernal, asesor presidencial y coordinador de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (SEPRESAC).

“Continuamos diariamente en casi todas las provincias, alfabetizando en distintos corregimientos y distritos, y cada vez más personas empiezan a interesarse en la necesidad de una nueva Constitución”.

En cuanto a los tiempos, Bernal detalló que la alfabetización debe culminar en julio de este año y que luego vendría la estructuración relativa al cómo, cuándo y con quiénes se va a proceder para elegir una Asamblea Constituyente. Luego se deben elegir a los constituyentes que deben estar a más tardar entre marzo y abril del 2027 y la Asamblea Constituyente debe instalarse entre mayo y junio del mismo año.

El catedrático añadió que la nueva Constitución entraría a regir en enero de 2029. “Es decir, que todas las autoridades que sean electas, designadas, nombradas a partir de entonces, tienen que hacerlo bajo las nuevas reglas”, explicó.

Aunque el proceso de alfabetización constitucional no se ha interrumpido, Bernal señaló que en algunas entidades públicas no se les ha permitido explicar en qué consiste el proceso de constituyente originaria. “Tenemos que ser transparentes y hay instituciones que nos han negado acercarnos por sus predios, empezando por la Procuraduría General de la Nación, el Tribunal Electoral, el IFARHU, entre otras”, afirmó Bernal.