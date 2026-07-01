Alianzas definirán hoy la presidencia de la Asamblea

Las negociaciones entre las bancadas se intensifican a pocas horas de la elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, prevista para este 1 de julio. Aunque ninguna candidatura tiene mayoría asegurada, tres nombres lideran el escenario político.

La bancada de Realizando Metas (RM), integrada por 14 diputados, mantiene como candidata a la diputada Shirley Castañedas, quien buscará presidir el Órgano Legislativo.

Por su parte, la bancada Seguimos, conformada por cuatro diputados, anunció que postulará al diputado Betserai Richards. En tanto, el actual presidente del legislativo, Jorge Herrera, ha manifestado su intención de buscar la reelección. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si su candidatura se mantiene en firme.

Más allá de las candidaturas anunciadas, el desenlace dependerá de las alianzas que logren concretarse entre las bancadas. Hasta el momento, Vamos, con 15 diputados; el Partido Revolucionario Democrático (PRD), con 12; Cambio Democrático (CD), con nueve; y la bancada Mixta, con cinco diputados, no han informado públicamente si presentarán candidatos propios o si respaldarán otro aspirante. Los votos de los diputados Patsy Lee, Carlos Saldaña, y los exintegrantes de Vamos Manuel Samaniego y Neftalí Zamora serán clave para definir la elección, ya que actualmente no pertenecen a ninguna bancada y podrían influir en el resultado final.