Aprueban en III debate el uso de materiales reciclados en las mezclas asfálticas para la red vial

Con 45 votos a favor, 5 abstenciones y uno en contra, fue aprobado en tercer el Proyecto de Ley N.° 78, que incorpora materiales reciclados en las mezclas asfálticas de la red vial, presentado por el diputado Manuel Cheng.

De acuerdo con el proponente “este proyecto busca transformar un problema ambiental en una oportunidad para el país”.

“Con el uso de materiales reciclados en las mezclas asfálticas, reducimos la acumulación y quema de llantas, disminuimos la contaminación y los criaderos de mosquitos, construimos carreteras más resistentes y sostenibles, generamos ahorros en mantenimiento vial y le damos a Panamá una solución moderna y responsable frente a este desafío ambiental”, agregó Cheng.