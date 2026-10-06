Asamblea aprueba $43.1 millones para obras viales y pagos pendientes del MOP

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó cinco traslados de partida por B/.43.1 millones a favor del Ministerio de Obras Públicas (MOP), con recursos destinados a proyectos viales, obras culminadas y obligaciones pendientes de la institución.

Conforme al reporte oficial, los traslados fueron aprobados con 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, durante la sustentación realizada por el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade.

Del monto aprobado, B/.21.8 millones serán destinados a seis intervenciones, entre ellas la rehabilitación de la vía Puerto Vacamonte-Chumical y el puente sobre la quebrada Veracruz; el dragado y limpieza de los ríos Tonosí, Flores y El Cacao; la carretera CPA-Boca Chica, en San Lorenzo; la vía Santa Fe-El Guabal; la solución pluvial de Bajo Boquete; y la carretera Paso Canoas-Río Sereno-Piedra Candela.

Otros B/.6.4 millones serán dirigidos a proyectos en la provincia de Chiriquí, entre ellos la rehabilitación de la carretera Alto Boquete-Caldera-Puente El Valle, que registra un avance físico del 90 %.

Además, se aprobaron B/.5.8 millones para tres proyectos que ya alcanzaron el 100 % de avance físico: el punto crítico El Limón-Guarumal, el camino La Nobleza-Playa La Barqueta y los puntos críticos de la carretera Chumico-Alto Tolica-Guayabito, en la comarca Ngäbe-Buglé.

Los traslados también incluyen B/.1 millón para pagar la prima de antigüedad a 790 exfuncionarios correspondientes a los períodos 2014, 2015 y 2016, en cumplimiento de mandatos del Órgano Judicial.

A esto se suman B/.8 millones provenientes de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) para la rehabilitación de la avenida Randolph, en el corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón.