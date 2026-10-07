Asamblea Nacional informá que traslado de partida busca cubrir obligaciones presupuestarias heredadas

La Asamblea Nacional informó a la opinión pública que el traslado de partida solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene como propósito atender obligaciones presupuestarias heredadas de la administración anterior.

Según un comunicado divulgado por el Órgano Legislativo, los recursos solicitados serán destinados principalmente al pago de salarios, prestaciones laborales y décimo tercer mes, además de cubrir gastos considerados indispensables para garantizar el funcionamiento de la institución.

La Asamblea señaló que la actual administración recibió estos compromisos y que está asumiendo la responsabilidad de atenderlos dentro del marco establecido por la ley.

De acuerdo con el comunicado, los recursos permitirán cumplir con obligaciones previamente contraídas, proteger los derechos laborales de los colaboradores y garantizar la continuidad de los servicios y funciones de la Asamblea Nacional.

El Órgano Legislativo aclaró además que corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas, y no a la Asamblea Nacional, gestionar y ubicar los recursos necesarios para concretar el traslado de partida, siguiendo los mecanismos presupuestarios establecidos.