Audiencia interna definiría futuro de Yamireth Batista en MOCA

El Movimiento Otro Camino (MOCA) espera la realización de una audiencia interna que podría definir la expulsión de Yamireth Batista, representante de Ancón, del colectivo político, tras un proceso de investigación por presuntas faltas a la ética.

Antonio García, secretario nacional de Asuntos Legales de MOCA, explicó que la expulsión forma parte de las medidas solicitadas dentro del proceso.

El caso se encuentra actualmente en su etapa final. Según García, “la vista fiscal ya fue presentada y la Comisión de Ética revisa la documentación para verificar que se haya cumplido con el debido proceso antes de convocar a la audiencia”.

En abril de este año, MOCA informó que tras recibir denuncias y mantener contacto con la comunidad de Ancón, activó una investigación contra Batista. Además, existen tres denuncias en el Ministerio Público relacionadas con el presunto uso de recursos del Estado para beneficio personal, las cuales siguen su curso, según la abogada Celma Moncada.