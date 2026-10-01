Política

Balbina Herrera niega división en el PRD

Balbina Herrera niega división en el PRD
ML | Balbina Herrera, secretaria del Partido Revolucionario Democrático.
Redacción Web
01 de octubre de 2026

La secretaria del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, aseguró que dentro del colectivo no existe división, sino posiciones encontradas.

“Más que división hay posiciones. Panamá tiene que volver a discutir”, afirmó Herrera, quien señaló que las diferencias de criterio no deben convertir a los miembros del partido en enemigos.

La dirigente aclaró que no mantiene conflictos personales con integrantes del Comité Ejecutivo Nacional ni con la estructura del partido, sino diferencias sobre la injerencia en el colectivo y aspectos que, a su juicio, podrían contravenir la Constitución Nacional.

Herrera también insistió en que las reformas electorales no son un asunto interno del partido, sino una ley de la República que debe ser debatida.

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