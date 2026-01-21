$!Bancadas: La reforma al reglamento es prioridad

La reforma del reglamento interno ha sido declarada una prioridad para esta legislatura en la Asamblea Nacional, según miembros de las siete fracciones parlamentarias.

Además, mencionaron que deben discutirse los proyectos “contra la corrupción”.

Respecto a la ley que busca modificar y adicionar artículos al Texto Único de la Ley 49 de 1984, que adopta el Reglamento Orgánico del Régimen Interno del Órgano Legislativo, se inició su discusión en octubre del año pasado, y hoy desde la 1:00 p.m., se retomará el tema, dijo el diputado y coordinador de la banca mixta, Joan Manuel Guevara. En esta misma línea, el jefe de la fracción independiente Vamos, Roberto Zúñiga, indicó que “si avanzamos en una Carrera Legislativa debería ser para profesionalizar la institución con meritocracia y que se respete el trabajo del funcionario que sí hace su trabajo. Cuando se tenga voluntad para avanzar en esa reforma se podrá hacer más con menos y tener una Asamblea eficiente”.

Por su parte, Grace Hernández, de la bancada Seguimos, expresó que “debemos fortalecer la institucionalidad recordando que el servicio público es servir con ética”.