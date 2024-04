ml | El candidato a la alcaldía capitalina Edison Broce expresó quién es su principal rival de cara a las elecciones del 5 de mayo en el Metro Podcast de Metro Libre (episodio ya en YouTube). “El principal rival pienso que puede ser entre la indecisión y que no vayan a votar la gente, quizás por ahí...No me siento preocupado, no es que esté confiado...Que sea lo que Dios quiera”, expresó.