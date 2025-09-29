Buscan endurecer sanciones contra maltrato y abandono de animales en Panamá

Con la participación de representantes de la Asociación de Caza y Pesca, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la Policía Ambiental, la Asociación Panameña de Médicos Veterinarios, entre otros, la subcomisión de Ambiente continúa su trabajo en la quinta reunión para analizar los proyectos de Ley 108, 109 y 316, enfocados en la protección de animales domésticos en Panamá.

El diputado Lenin Ulate, presidente de la subcomisión, indicó que “ya han logrado consensuar 9 artículos de los proyectos mencionados, por lo que continuarán con el análisis artículo por artículo, de manera que se avance con los consensos necesarios para que salga una normativa robusta”.

Ulate explicó que el objetivo de este ejercicio, que incluye a representantes de diferentes sectores del país, es que “de estos tres proyectos surja un texto único, que pueda consolidar y fortalecer la Ley 70 de 2012 de protección a los animales domésticos en Panamá”.

El diputado manifestó que se busca “endurecer las medidas contra los actos de maltrato y abandono animal”, así como sancionar y prevenir el maltrato, abandono y crueldad animal, además de regular aspectos como la cría y venta de animales.

Las propuestas de ley que se buscan unificar fueron presentadas por diferentes diputados: el 109 por Marcos Castillero, el 108 por Paulette Thomas, y el 316 por Lisette Chávez, a través de la Dirección Nacional de la Promoción de la Participación Ciudadana.