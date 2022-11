Carreira presentó denuncia por anomalías en el registro de firmas

El precandidato por la libre postulación para la Presidencia de la República, Francisco “Paco” Carreira presentó ante la Fiscalía Electoral una denuncia por anomalías detectadas en el sistema de registro de firmas del Tribunal Electoral (TE).

Carreira detalló que el lunes 28 de noviembre, a las 11:09 a.m., cuando su equipo de trabajo procedió a descargar el reporte de firmas aceptadas que facilita la página del TE, para su sorpresa en tres días se habían registrado, por app, unas 277 firmas a favor de su candidatura por una activista en la provincia de Bocas del Toro.

“Mi precandidatura no tiene habilitada apps en esta provincia, por lo que esta activista, que no conozco, trabaja para otro precandidato; sin embargo, se me acreditaron las firmas”, advirtió el precandidato. Adicional a esto, el aspirante presidencial afirmó que una precandidata a la presidencia de la República aparecía como activista de Carreira.

“Esta situación nos generó serias dudas sobre quiénes tienen la facilidad para incluir o excluir firmas, activistas y resultados a nuestro proceso, y además quién me garantiza que, así como a mí me aparecieron firmas de otro precandidato, mis firmas puedan aparecer en la de otro”, destacó.

De acuerdo con el abogado, el TE tiene la responsabilidad de garantizar un proceso transparente y en ese sentido inquirió que “se están gastando un alto presupuesto en publicidad y no vemos acciones claras para fortalecer la seguridad del sistema para la recolección de firmas”.

También señaló que se les ha vulnerado el debido proceso a los precandidatos al suspender el APP, sin informes, sin defensa y sin un acto administrativo formal.

Agregó que se debe considerar el volver a utilizar libros móviles, pero contando con la presencia de un funcionario del TE. “Eso facilitaría muchísimo la recolección de firmas”, declaró. A su vez, propuso que a los precandidatos se les permita utilizar los quioscos móviles como otra forma de recolección, debido a que hay provincias con uno solo y muchas áreas sin ninguno.