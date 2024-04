Carrizo explica la fórmula del triunfo

El candidato presidencial y vicepresidente de la República José Gabriel Carrizo explicó en el Metro Podcast de Metro Libre la fórmula que emplea su campaña para asegurar la mayor cantidad de votos posible el 5 de mayo, en la papeleta presidencial.

“593,405 son las personas (del PRD) que ya estaban identificadas y convencidas que tenemos que estar listos y preparados para movilizarlos ese día”, señaló Carrizo.

“Tú me dirás. Hombre, si el PRD tiene más de 650 mil (miembros), me estás hablando de 593 mil. Pero bueno, eso fue hace 15 días, ya la cifra va por 603 mil y tanto de personas. No hemos llegado todavía al 100% de la membresía, pero nuestra meta es alcanzar la mayor cantidad de perredistas que compartan con nosotros el propósito y la misión de que esta elección se trata de escoger a una persona y a un partido que con humildad pueda encontrar las mejores soluciones a los panameños y quienes más lo necesitan”.

Molirena

El candidato señaló que a este recuento se suma el compañero de la alianza. “Tenemos un aliado como el Molirena, que tiene alrededor de 90 mil inscritos y no hemos sumado a la contabilidad, que también tiene un sistema similar, que va a permitirle identificar a esas personas que van a votar en su casilla. Ellos llevan alrededor de 48 mil, de los 90 mil que tienen inscritos”, detalló.

