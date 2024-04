Carrizo se compromete a defender la fe y a la familia

El vicepresidente de la República y candidato a presidente por la alianza PRD - Molirena, José Gabriel Carrizo Jaén selló su compromiso con la fe y la familia al firmar el pacto Pro-Vida y Pro-Familia.

“La familia es la base de la sociedad, es la vida, sin embargo, pareciera que nos estuviéramos atacando nosotros mismos” dijo el candidato.

Carrizo recordó que no está de “acuerdo con la ideología de género... esta alianza estará al lado de ustedes para luchar cuantas veces haga falta, para defender a la familia”.

“Si hay algo que me motiva a ser presidente de la República es actuar bajo la consideración de que a sabiendas de que no puedo ver a Dios para los ojos de él no hay nada oculto en la tierra, Yo lo llamo temor de Dios”, señaló.

Carrizo Jaén finalizó su intervención con el compromiso de que como mandatario será el primero en defender la fe y la familia. “Tengan la plena certeza que como presidente de la República seré el primero en defender la fe y defender la familia”, concluyó.