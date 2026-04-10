$!Cierran inscripciones para aspirantes a magistrado del Tribunal Electoral con 26 postulados

La Secretaría General de la Asamblea Nacional informó que, al cierre del periodo de postulaciones para el cargo de magistrado del Tribunal Electoral, 26 ciudadanos presentaron sus documentos.

En el listado de postulaciones para el puesto de magistrado principal se encuentran 11 personas: Ramón Abadi Balid, Roberto Neyrot Ruiz Díaz (vicealcalde del distrito de Panamá), Edwin Alberto Medina Domínguez, Jaime Miguel Barroso Pinto (actual fiscal de cuentas), Cristina María Torres Ubillús, Jacob Carrera Spooner, Maritza Cedeño Vásquez (presidenta del Colegio Nacional de Abogados), Mónica Gisela Martínez García, Francisco Javier Barrios Pineda, Luis Carlos Zapata Jaén y Alfredo Juncá Wendehake, quien busca la reelección.

Para los cargos de principal y suplente están inscritos: Dilia Estela Cornejo Meneses, Garrit Hermando Genetau Real, Gilberto Enrique Estrada De Icaza, Raúl Horacio Gutiérrez Flores, Javier Humberto Ordinola Bernal, Ceila Ivet Peñalba Ordóñez, Alberto Eduardo Guerra Pombar, Yazmín Elena Domingo Ábrego y Boris Óscar Núñez Vásquez.

Mientras que para suplente se apuntaron: Juan Alberto Alvarado Estrada, Mariam Suely Espino Barrera, Juan Carlos Pérez Cortés, Boris Alexis Corcho Díaz, Raj Kumar Zamorano Cardona y Franklin Corro Arjona.

Al finalizar este proceso, la Comisión de Credenciales evaluará los perfiles antes de emitir un informe que pasará al pleno legislativo para las nominaciones formales.