Política

Cierre de legislatura deja proyectos clave en espera

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate 39 iniciativas durante la segunda legislatura, en una agenda variada entre temas sociales, culturales, económicos y judiciales, de las cuales varias fueron sancionadas por el Ejecutivo

Cierre de legislatura deja proyectos clave en espera
Cierre de legislatura deja proyectos clave en espera
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Cierre de legislatura deja proyectos clave en espera
ML | Firma del presidente.
Thaylin Jiménez
29 de abril de 2026

Durante la segunda legislatura del segundo período de sesiones ordinarias, la Asamblea Nacional (AN) aprobó en tercer debate al menos 39 iniciativas, en medio de una agenda marcada por proyectos de carácter social, económico y administrativo. Sin embargo, el cierre de la legislatura deja proyectos clave por discutir, a la espera de su continuidad en el próximo periodo legislativo.

Una de las iniciativas de ley recientemente aprobadas, impulsada por el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, permitirá devolver recursos económicos adeudados por B/.14.6 millones a educadores de la década de 1970.

Entre las propuestas que también fueron avaladas en el hemiciclo destaca el programa que establece el intercambio voluntario de armas de fuego por alimentos, la norma que permite sustituir bebidas azucaradas por agua en combos de comidas rápidas, así como medidas orientadas a la prevención y control de la ludopatía, entre otras iniciativas.

También, durante esta legislatura se respaldó la creación de nuevos festivales y patronatos.

Por insistencia

El Proyecto de Ley 11, objetado en un inicio por el Órgano Ejecutivo, que establece un proceso ordenado de transición en comunas y municipios, considerado un avance en materia de transparencia dentro de estas estructuras, fue aprobado por insistencia por los diputados.

Un escenario similar se registró con el proyecto que crea el Patronato del Festival Nacional del Toro Guapo de Antón, el cual recibió ajustes para garantizar su viabilidad. Finalmente, ambas iniciativas fueron sancionadas por el presidente José Raúl Mulino.

Otra propuesta, previamente objetada y aprobada nuevamente por la Asamblea, es la que establece horarios extendidos en los centros de salud en la República de Panamá. Actualmente, se mantiene a la espera de sanción o posible veto por parte del Órgano Ejecutivo.

La AN sesiona en dos legislaturas, la primera del 1 de julio al 31 de octubre y la segunda de enero a abril
Bioetanol y RORI, los pendientes

ml | Entre las propuestas relevantes que quedan pendientes para el próximo período legislativo están las modificaciones al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, así como el proyecto de ley que establece los lineamientos para la Política Nacional sobre biocombustibles y energía eléctrica a partir de biomasa en el territorio nacional, incluyendo el uso de bioetanol. De acuerdo con los diputados, en la próxima legislatura buscarán los consensos necesarios para ser debatidas y aprobadas.

Espaldarazo del Ejecutivo

ml | De los proyectos avalados en el Legislativo, alrededor de 15 han sido convertidos en leyes de la República, tras recibir la sanción del presidente José Raúl Mulino, durante el periodo comprendido entre enero y abril de 2026. Entre estas iniciativas destaca el proyecto del diputado Manuel Cheng, que incorpora el exhibicionismo como conducta sancionable dentro del Código Penal. Asimismo, fue sancionada la ley que reconoce el pago de intereses a jubilados por décimos retenidos (1972 a 1983), entre otras.

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