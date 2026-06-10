Cinco organizaciones buscan firmas para convertirse en partidos políticos

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> El expresidente de Panamá, Martín Torrijos, informó que el proceso de formalización de Unidos para la Nueva Era (UNE) ante el Tribunal Electoral podría iniciar hacia finales de julio, tras un mes de consultas ciudadanas sobre el programa y los estatutos. 'Vamos a asegurarnos de que la lucha contra la corrupción y la participación abierta queden reflejadas en nuestras normas', aseguró el político. El 18 de mayo, Torrijos presentó su proyecto al país. Durante su discurso, el exmandatario habló de algunos de los proyectos en los que hay que trabajar de inmediato para que el país avance, entre ellos: mejoras en el abastecimiento del agua, un plan de seguridad, el reforzamiento de los planes educativos y el Canal como el gran motor de desarrollo.