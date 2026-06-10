Política

Cinco organizaciones buscan firmas para convertirse en partidos políticos

Nuevo Horizonte, RADIX, Acción Ciudadana Independiente (ACI) y el Partido Nacional Humanitario (PNH) avanzan con miras a convertirse en partidos legalmente constituidos; mientras UNE iniciará este proceso ante el TE en julio

Cinco organizaciones buscan firmas para convertirse en partidos políticos
ML | Una persona ejerce el voto durante un proceso de elecciones generales en Panamá, las cuales se realizan cada cinco años, las últimas fueron en 2024.
Cinco organizaciones buscan firmas para convertirse en partidos políticos
ML | El expresidente Martín Torrijos en la presentación de UNE.
Thaylin Jiménez
10 de junio de 2026

Con el anuncio del proceso de inscripción del nuevo partido en formación denominado “Nuevo Horizonte”, son cinco los grupos que buscan ser reconocidos por el Tribunal Electoral (TE) como partidos políticos legalmente constituidos y sumarse a los nueve que existen actualmente en el país.

Ayer, el diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) Rubén “Pepe” Campos, exmiembro del partido Realizando Metas (RM), se presentó ante el TE para iniciar el proceso de inscripción de Nuevo Horizonte, el cual define como una organización de centro político orientada a promover la consulta ciudadana y la participación de la población en la toma de decisiones.

El RADIX, Acción Ciudadana Independiente (ACI) y el Partido Nacional Humanitario (PNH), también están en la carrera por constituirse y participar en las elecciones de 2029.

Jean Marcel Chery, de RADIX, indicó que este mes iniciará el proceso de recolección de adherentes, tras culminar trámites como la apertura de una cuenta bancaria, requisito indispensable para arrancar la búsqueda de apoyo.

En el caso de Acción Ciudadana Independiente (ACI), que registra 2,880 inscritos, el colectivo enfrenta actualmente un conflicto interno. Su presidente interino y fundador, Carlos Escobar, afirmó que el movimiento enfrenta “un intento de desestabilización por parte de personas que ya no forman parte de nuestra estructura directiva”. Por su parte, el Partido Nacional Humanitario reporta 2,376 inscritos, según el último informe emitido por el TE.

Para participar en las elecciones de 2029, las agrupaciones en formación tienen hasta diciembre de 2027 para constituirse
Se necesitan alrededor de 45 mil firmas para lograr la inscripción como partido político en Panamá
UNE se formalizará ante el TE, el próximo mes

ml | El expresidente de Panamá, Martín Torrijos, informó que el proceso de formalización de Unidos para la Nueva Era (UNE) ante el Tribunal Electoral podría iniciar hacia finales de julio, tras un mes de consultas ciudadanas sobre el programa y los estatutos. “Vamos a asegurarnos de que la lucha contra la corrupción y la participación abierta queden reflejadas en nuestras normas”, aseguró el político.

El 18 de mayo, Torrijos presentó su proyecto al país. Durante su discurso, el exmandatario habló de algunos de los proyectos en los que hay que trabajar de inmediato para que el país avance, entre ellos: mejoras en el abastecimiento del agua, un plan de seguridad, el reforzamiento de los planes educativos y el Canal como el gran motor de desarrollo.

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