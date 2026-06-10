Cinco organizaciones buscan firmas para convertirse en partidos políticos

Con el anuncio del proceso de inscripción del nuevo partido en formación denominado “Nuevo Horizonte”, son cinco los grupos que buscan ser reconocidos por el Tribunal Electoral (TE) como partidos políticos legalmente constituidos y sumarse a los nueve que existen actualmente en el país.

Ayer, el diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) Rubén “Pepe” Campos, exmiembro del partido Realizando Metas (RM), se presentó ante el TE para iniciar el proceso de inscripción de Nuevo Horizonte, el cual define como una organización de centro político orientada a promover la consulta ciudadana y la participación de la población en la toma de decisiones.

El RADIX, Acción Ciudadana Independiente (ACI) y el Partido Nacional Humanitario (PNH), también están en la carrera por constituirse y participar en las elecciones de 2029.

Jean Marcel Chery, de RADIX, indicó que este mes iniciará el proceso de recolección de adherentes, tras culminar trámites como la apertura de una cuenta bancaria, requisito indispensable para arrancar la búsqueda de apoyo.

En el caso de Acción Ciudadana Independiente (ACI), que registra 2,880 inscritos, el colectivo enfrenta actualmente un conflicto interno. Su presidente interino y fundador, Carlos Escobar, afirmó que el movimiento enfrenta “un intento de desestabilización por parte de personas que ya no forman parte de nuestra estructura directiva”. Por su parte, el Partido Nacional Humanitario reporta 2,376 inscritos, según el último informe emitido por el TE.