$!Citan a 31 funcionarios para ratificar en la Asamblea

Sobre dichas ratificaciones, el diputado Luis Duke, de la bancada de Vamos, afirmó: “Estaremos garantes que vamos a ejercer nuestro rol fiscalizador” y agregó que no han recibido las hojas de vida de todos los nombramientos que se deben realizar.

Castañeda anunció que a partir de hoy, a las 10:00 a.m., se citó a 31 nominados por el presidente de la República, José Raúl Mulino, para iniciar con sus ratificaciones (Ver Tabla).

ml | La Asamblea publicó el calendario de las instalaciones y juramentaciones de las directivas de las 13 comisiones pendientes. Hoy, a las 10:30 a.m., será la de la Comisión de Presupuesto; mientras que a la 1:00 p.m. se instalará la de Asuntos Municipales; y a las 2:00 p.m. la de Gobierno.

Mañana 24 de julio están programadas, a las 10:00 a.m., la De la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia; a las 11:00 a.m., Asuntos Indígenas; para la 1:00 p.m., se espera instalar la de Trabajo, Salud y Desarrollo Social; y a las 2:00 p.m., Población, Ambiente y Desarrollo.

Para el 25 de julio la Comisión de Comercio, a las 9:00 a.m; Educación, Cultura y Deportes a la 1:00 p.m. y a las 2:00 p.m. Relaciones Exteriores. Continúan el 30 de julio, a las 10:00 a.m., Asuntos Agropecuarios; y a la 1:00 p.m., la de Asuntos del Canal. El 31 de julio se instalará la de Comunicación y Transporte a las 10:00 a.m.