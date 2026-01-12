CNRE decidirá sobre la eliminación del voto en plancha

Los miembros de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) tendrán una reunión extraordinaria este miércoles, 14 de enero, para unificar criterios sobre cambios en el voto en circuitos plurinominales. El Tribunal Electoral (TE) propone eliminar el voto en plancha y cambiar la elección de diputados plurinominales por voto individual y cruzado.

Al respecto, el diputado Jorge Bloise, en representación de la libre postulación, cree que “el debate nos va a permitir aclarar dudas. No apoyaremos ninguna propuesta que tenga vicios de inconstitucionalidad”.

Por su parte, José Isabel Blandón expresó que, “en el caso del Panameñismo, necesitamos un poco más de evaluación del tema”.

En tanto, Alaín Cedeño, de Realizando Metas (RM), comentó que “el tema de proporcionalidad es fundamental en estos casos, eso es lo que debemos cuidar”. El jueves 15 se efectuará directamente la votación para aprobar o rechazar la propuesta del TE.