Política

Código Electoral: los puntos en disputa rumbo a segundo debate

Sectores políticos y de la sociedad civil han pedido devolver el proyecto de reformas electorales a primer debate para discutirlo. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Gobierno, Benicio Robinson, descartó esa posibilidad

Código Electoral: los puntos en disputa rumbo a segundo debate
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Código Electoral: los puntos en disputa rumbo a segundo debate
ML | Comisión de Gobierno de la Asamblea.
Thaylin Jiménez
12 de octubre de 2026

El aumento de los topes de financiamiento privado, la posibilidad de mantener dos cargos de elección popular y los cambios a las reglas de participación de candidatos independientes y partidos políticos figuran entre los puntos más cuestionados del Proyecto de Ley 699, que reforma el Código Electoral y espera su discusión en segundo debate en la Asamblea Nacional.

Las modificaciones relacionadas con las candidaturas independientes también están bajo cuestionamiento. La preocupación es que las nuevas condiciones puedan dificultar la participación de aspirantes que no pertenecen a partidos políticos y generar diferencias frente a las estructuras partidarias. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) pidió revisar estas disposiciones para evitar obstáculos a la participación ciudadana y preservar una competencia electoral equitativa.

Por su parte, la diputada Janine Prado señaló que Benicio Robinson y Luis Eduardo Camacho proponen eliminar cuatro artículos incorporados por el Tribunal Electoral para reforzar los controles al financiamiento político. Entre ellas, disposiciones que establecen la responsabilidad solidaria de los partidos por multas de sus candidatos, permiten descontar esas sanciones de los fondos públicos que reciben y castigan las donaciones ilegales.

José Luis Varela cuestionó las modificaciones al artículo 101 del Código Electoral, al considerar que imponen reglas que deberían depender de los estatutos de cada partido. Señaló que las nóminas cerradas podrían otorgar el 100% de los cargos a la lista ganadora, sin garantizar representación proporcional de las minorías, y que asignar exclusivamente al presidente la representación legal desconocería a partidos cuyos estatutos otorgan esa función al secretario general. A su juicio, estos cambios afectan la democracia interna y la autonomía de los colectivos políticos.

El proyecto de reformas electorales pasó de 168 a 160 artículos tras los cambios aprobados en primer debate
Proyecto de reformas electorales fue aprobado en primer debate el 23 de septiembre de 2026 por la Comisión de Gobierno
“Hay artículos inconvenientes”

ml | Las diputadas Alexandra Brenes y Walkiria Chandler presentaron un informe de minoría en el que solicitaron que el proyecto no avanzara a segundo debate en los términos aprobados en la Comisión de Gobierno, al considerar que contiene disposiciones inconstitucionales.

En tanto, Ernesto Cedeño advirtió que el proyecto de reformas al Código Electoral, aprobado en primer debate, tiene vicios de inconstitucionalidad y contiene otros artículos inconvenientes que deben revisarse durante su discusión en el pleno de la asamblea.

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