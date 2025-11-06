Concluye proceso de revocatoria de mandato de representantes en Vacamonte

La Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE) del Tribunal Electoral informó que concluyó el proceso de recolección de firmas para la revocatoria de mandato por iniciativa ciudadana de los representantes de corregimiento (principal y suplente) del sector de Vacamonte, en el distrito de Arraiján.

La recolección de firmas contra la representante suplente Maygualida Sánchez finalizó el 3 de noviembre, mientras que el proceso correspondiente al representante principal José Pérez culminó este 6 de noviembre de 2025.

Ambos procesos contaban con un plazo de 90 días y requerían 8,434 firmas para proceder. Al corte del 5 de noviembre, Sánchez acumuló 104 firmas y Pérez 107, muy por debajo de lo necesario para activar el mecanismo de revocatoria.

La DNOE también informó que dos procesos adicionales están próximos a cerrar en el corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena.

Se trata de la solicitud contra la representante principal Raquel Murillo, cuyo periodo de firmas concluye el 23 de diciembre, y del representante suplente Salvador Lobos, cuyo plazo finaliza el 10 de noviembre.

Ambos requieren 10,822 firmas, y hasta el 5 de noviembre registran 211 y 205 firmas, respectivamente.