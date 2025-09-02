Convocan a la comisión de Credenciales para iniciar modificaciones del reglamento de la Asamblea

Este jueves 4 de septiembre a las 10:00 a.m. se reunirá la comisión de Credenciales para iniciar el proceso de reforma al reglamento interno de la Asamblea Nacional.

Se espera que durante la sesión se cree una subcomisión para el estudio y análisis de los proyectos de Ley 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 40, 55, 92, 167, 269, 270, 275, 294 y 337 que modifican y adicionan artículos al texto único de la Ley 49 de 1984, incluyendo los proyectos presentados en este periodo. Por un término de 15 días hábiles.

La comisión está integrada por Ariel Vallarino (RM), Arquesio Arias (PRD), Ernesto Cedeño (MOCA), Yamireliz Chong (VAMOS), Joan Guevara (Alianza), Augusto Palacios (VAMOS), Benicio Robinson (PRD) y José Luis Varela (Panameñismo).

“Este es un compromiso asumido entre varias bancadas y una promesa que debemos cumplir este año. Lo haremos con responsabilidad, sin demagogia, para dejar un verdadero legado a los futuros diputados”, explicó el diputado José Luis Varela.