Corte Suprema declara inconstitucionales las listas cerradas para elección de diputados del Parlacen

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucionales las disposiciones del Código Electoral que establecían el sistema de listas cerradas para la elección de diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen).

La decisión responde a una demanda presentada por el abogado Álvaro Hernández Zambrano, quien solicitó la revisión de frases contenidas en los artículos 513 y 515 del Acuerdo 7-1 del 15 de febrero de 2022, que aprobó el Texto Único del Código Electoral.

El fallo indica que las frases “por una lista cerrada nacional” y “por la lista de su preferencia, seleccionando en la casilla del partido político o candidato presidencial por libre postulación correspondiente en la boleta para presidente y vicepresidente” del artículo 513; así como la expresión “que se establece en este artículo, con base en los votos obtenidos para cada partido y candidato presidencial por libre postulación” del primer párrafo del artículo 515, además del segundo párrafo y los tres primeros numerales del mismo artículo, contravienen los artículos 4 y 147 de la Constitución.

El máximo tribunal consideró que estas disposiciones vulneraban el principio de representación proporcional al supeditar la elección de los diputados del Parlacen a los resultados obtenidos en la votación presidencial, configurando un mecanismo de votación indirecta.

“Otro aspecto, al cual debemos aludir, es que al señalarse que los electores voten por una lista cerrada para elegir a los Diputados del PARLACEN y cuya elección depende del resultado obtenido de los votos para el cargo de Presidente de la República, contraviene el principio de representación proporcional fijado en el artículo 147 de la Constitución Política”, resalta la resolución.

Con este pronunciamiento, la Corte determinó que dichos apartados del Código Electoral son inconstitucionales, al no ajustarse al mandato de representación proporcional establecido en la Constitución y en el Tratado Constitutivo del Parlacen.

El diputado del Parlacen por Panamá, José “Pepe” Campos, celebró en redes sociales la decisión y afirmó que “esto significa que, a partir de ahora, los panameños podrán elegir a sus Diputados con voto directo y proporcional, como manda la Constitución y el Tratado del Parlacen, ya no ‘arrastrados’ por las elecciones presidenciales”.

Por su parte, el abogado Roberto Ruíz señaló que “ahora le toca al Tribunal Electoral y a la Asamblea adecuar las normas en la materia y que la elección se asemeje a lo contemplado para los diputados”.

El fallo fue firmado por la magistrada ponente Ángela Russo de Cedeño y ordena su publicación en la Gaceta Oficial y en el Boletín Electoral.