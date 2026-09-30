Curules y alianzas, entre los otros cambios de la reforma electoral

El debate sobre el Proyecto de Ley 699, que reforma el Código Electoral, no se limita al financiamiento electoral y la libre postulación. La reforma también plantea cambios en la adjudicación de curules, la organización interna de los partidos y las alianzas electorales.

El diputado Eduardo Vásquez señaló que el objetivo es “lograr que sea igual de condiciones para todos los panameños que decidan aspirar a cargo de elección popular”.

En materia de adjudicación de curules en los circuitos plurinominales, la propuesta contempla las fórmulas de cociente, medio cociente y resto mayor, con cambios en las reglas para determinar qué nóminas pueden participar en la distribución de los escaños que quedan pendientes.

La organización interna de los partidos también tendría modificaciones, entre ellas, reglas para la elección de directivas y órganos colegiados mediante listas cerradas y bloqueadas, así como disposiciones sobre paridad y alternancia.

Sobre este punto, Chris Herrera, presidenta del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP), señaló que para la organización es fundamental que el debate “preserve y fortalezca los avances alcanzados en materia de participación política de las mujeres”.