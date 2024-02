Debate presidencial para jovenes será el 13 de marzo

El Tribunal Electoral (TE) celebrará el 13 de marzo en David, Chiriquí un debate presidencial exclusivamente por jóvenes, quienes ocupan un porcentaje mayoritario entre las personas habilitadas para votar.

La dinámica de este debate es que los jóvenes tendrán la oportunidad de hacer preguntas directas a los candidatos presidenciales sobre temas de interés para esta población entre los 18 a 35 años, que supera el millón de electores.

Este será el segundo debate presidencial oficializado por el Tribunal Electoral (TE) que tiene como objetivo promover el voto informado, la transparencia y la educación cívica y cultura democrática.

La mecánica de participación es en el formato town hall meeting, que permite la participación de 60 jóvenes de todo el país, que fueron seleccionados mediante los siguientes criterios: no estar inscrito en ningún partido político, no apoyar a ninguno de los candidatos presidenciales por libre postulación, no tener vínculos familiares con militantes de partidos políticos o candidatos presidenciales por libre postulación, que no sean funcionarios, entre otros.

Según el Padrón Electoral Final, de 18 a 25 años hay 534,722 electores; de 26 a 30 años, 332,959.