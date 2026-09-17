Definen metodología e inician intervenciones en la Asamblea Nacional para reformar la ley electoral

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional inició el primer debate del proyecto de ley 699, el cual reforma el Código Electoral. La instancia, presidida por el diputado Benicio Robinson, estableció la metodología de trabajo: 30 minutos de intervención para cada diputado miembro de la comisión, 10 minutos para diputados no miembros con derecho a voz y 5 minutos para organizaciones y ciudadanos interesados, detalla un comunicado del Órgano Legislativo

En esta primera jornada se agotó la fase de intervenciones de los parlamentarios con derecho a voz y de los representantes de la sociedad civil. Participaron los diputados Janine Prado y Jorge González; mientras que por la sociedad civil intervinieron Esperanza Rodríguez, en representación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá; Olga de Obaldía, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana; Elia López de Tulipano, por la Alianza de Mujeres de Panamá; el profesor Julio César Pérez, de la USMA; el ciudadano Juan de Dios Caballero, y la abogada Alma Cortés, delegada de la Comisión Nacional de Reformas Electorales.

Los expositores plantearon inquietudes en materia de paridad de género, reducción del financiamiento público, tope al financiamiento privado, límites a la facultad reglamentaria del Tribunal Electoral durante el proceso comicial, así como la flexibilización de los requisitos para las candidaturas independientes y la formación de nuevos partidos políticos, explica la nota.

La comisión se declaró en sesión permanente y retomará la discusión el próximo miércoles. Según Robinson, en esa jornada intervendrán los nueve diputados comisionados, se dará lectura a la totalidad de los artículos para que la ciudadanía conozca las “reglas del juego” hacia 2029 y se analizarán las propuestas de modificación antes de proceder con la votación.