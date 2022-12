Diputados del CD reaccionan a propuesta de Rómulo Roux

Y.Ortiz | Luego que el presidente del partido Cambio Democrático, Rómulo Roux, anunciara que la Junta Directiva Nacional aprobó que los diputados electos que quieran renunciar no se les iniciará un proceso de revocatoria de mandato, las reacciones no se hicieron esperar.

La diputada Yanibel Abrego manifestó: “Diputados, alcaldes, representantes y bases que buscan sacar a Roux de la presidencia del CD, se mantendrán en el partido. No estamos buscando ni pedimos una fórmula para abandonar Cambio Democrático. Nuestro movimiento, “El cambio es Ya”, lucha por democratizar el partido, librándolo de Rómulo Roux y su estilo dictatorial”.

Mientras que Mayín Correa afirmó: “este señor está en otro mundo. El que se va es él, por muchas razones: por no dar cuenta de los millones que ha recibido, porque los votos los ponemos los diputados, representantes y alcaldes; porque él no es líder da nada ni de nadie. Está allí como producto de un hecho deshonesto desleal e indecente. Le recuerdo que su número ya jugó y que se dedique a su poderoso buffet de abogados, que es de donde nunca debió salir”.

“Nosotros no le hemos contestado porque para mí no vale la pena, pues no tiene ni pie ni cabeza. Yo lo respeto mucho pero creo que sigue equivocándose y eso es debido a la desesperación”, dijo la diputada Lilia Batista.

Su colega Fátima Agrazal agregó: “Me parece la opinión de una persona que creo que está desesperada, este tipo de actitudes es como incongruente. Creo que si él está pensando que nosotros vamos a abandonar el partido, se lo vamos a dejar, está equivocado”.

En este sentido, Hernán Delgado expresó: “Yo le agradezco su espíritu de cooperación, pero es improcedente porque eso es cosa juzgada por el Tribunal Electoral”.

”No tenemos apuro de renunciar porque él no nos puede botar, pero si renunciamos sí es una causal, por eso hay que ver el tema legal”, detalló Alaín Cedeño.