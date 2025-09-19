Disminuye cifra de inscritos en partidos políticos

Un total de 1,565,699 panameños se encuentran inscritos en partidos políticos legalmente constituidos y en formación, hasta este viernes, 19 de septiembre, según cifras de la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE) del Tribunal Electoral (TE).

La cifra refleja una disminución de 623 personas afiliadas a los colectivos, comparado con la última cifra reportada por el TE (1,566,322) el 12 de septiembre.

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) totaliza 574,709 inscritos; Realizando Metas (RM), 286,780; Cambio Democrático (CD), 260,412; el Partido Panameñista, 221,042; Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), 81,373; Movimiento Otro Camino (MOCA), 34,947; Partido Alianza, 25,737 y el Partido Popular (PP) mantiene 21,402 miembros.En tanto, de los colectivos en formación, el Frente Amplio por la Democracia (FAD) tiene 48,618 adherentes, la agrupación RELEVO posee 5,588 ; Partido Nacional Humanitario, 2,420 y Acción Ciudadana Independiente 2,671 miembros.