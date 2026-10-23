Disminuye la cantidad de afiliados a partidos políticos en Panamá

La cantidad de ciudadanos inscritos en partidos políticos disminuyó en 372 personas, al pasar de 1 millón 547 mil 475 a 1 millón 547 mil 103 afiliados, según el reporte de la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE) al jueves 15 de octubre de 2026.

La cifra actual representa el 48.48 % de los 3 millones 192 mil 307 ciudadanos que conforman el registro electoral, mientras que el 51.52 % no está afiliado a ninguna agrupación política.

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) se mantiene como la agrupación con más inscritos, con 543 mil 100 miembros, seguido de Realizando Metas (RM), con 273 mil 827, y Cambio Democrático (CD), con 264 mil 91.

El Partido Panameñista registra 238 mil 24 afiliados; el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (MOLIRENA), 78 mil 951; el Movimiento Otro Camino (MOCA), 50 mil 896; y el Frente Amplio por la Democracia (FAD), 45 mil 847.

En tanto, el Partido Alianza cuenta con 26 mil 645 miembros y el Partido Popular, con 20 mil 612.

Entre las agrupaciones en formación, Acción Ciudadana Independiente (ACI) registra 2 mil 793 inscritos; el Partido Nacional Humanitario (PNH), 2 mil 328; y RADIX, 361.