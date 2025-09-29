Echeverría insta a la juventud a participar en la política

El representante de Betania, Humberto Echeverría, llamó a la juventud a involucrarse en la vida política del país. “Lo único que necesitas es dedicación y ganas de trabajar. Porque, al final, si los buenos no nos metemos, los malos se quedan con los espacios”, afirmó.

Echeverría, quien lidera la Junta Comunal desde 2024 y llegó sin experiencia previa en el sector público, reconoció que el inicio de su gestión fue retador. “Entré sin haber servido antes en ninguna parte del gobierno. Los primeros meses fueron de grandes lecciones, pero no es nada imposible de hacer”, señaló.

También resaltó que el trabajo de representante no tiene horario fijo. “Ser representante es un trabajo 24/7. Yo siento que trabajo más los fines de semana que entre semana”, dijo.

Consultado sobre cómo le gustaría que la comunidad recuerde su gestión, Echeverría respondió: “Como una gestión honesta, transparente, clara; una gestión que siempre se enfoque en escuchar a las personas”.

“Esto no es una Junta Comunal inaccesible, para nada. Cualquiera que quiera reunirse conmigo simplemente tiene que llegar. Se le da una cita y, con gusto, los atendemos”, concluyó.