El Presidente Mulino se reúne con María Corina Machado

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió este lunes en su despacho con María Corina Machado, con quien coincidió en la necesidad de avanzar hacia una solución democrática que traiga estabilidad a Venezuela, según informó la oficina de prensa de la Presidencia.

Durante el encuentro, Machado afirmó que es indispensable un proceso hacia una elección limpia, transparente y democrática en Venezuela, pues con este paso se comenzará a subsanar la crisis política, económica y social que vive ese país, la cual ha generado numerosas olas de migración irregular con afectaciones en todo el continente.

Machado agradeció al presidente Mulino y a Panamá por mantener una posición firme en pro de la democracia venezolana ante todos los escenarios internacionales, así como por haberle dado la bienvenida a miles de venezolanos durante los últimos años.

Acompañaron al presidente Mulino el canciller de la República, Javier Martínez Acha, y Kristelle Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad del Ministerio de la Presidencia.

La comitiva que acompañó a Machado estuvo integrada por Gerardo Fernández, Pedro Urruchurtu, Magalli Meda y Carlos Blanco.