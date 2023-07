“En el 2024 el pueblo me apoyará a mí”, declara Martinelli

El candidato presidencial por el partido Realizando Metas (RM) Ricardo Martinelli Berrocal comentó a través de Twitter que “la injusticia aplicada a mí es surreal e inconcebible. Todos mis derechos y garantías procesales me son violados y niegan los recursos con una rapidez inusitada”.

“Lo malo es que quedan los precedentes, aunque a futuro se corrijan las anomalías actuadas. No puede haber dos leyes. Quienes me aplican mal la ley, además de juzgarlos mal terminan peor”, agregó el exmandatario en el texto.

También se pronunció despectivamente en contra de algunas figuras políticas. “Ohh Kenia, Tortugón, Noriega, militares y civiloides, etc. ya yo estoy más de allá que de acá, pero acá quedan muchos más que precedentes que les pueden aplicar lo mismo”, subrayó.

“Mejor sería cerrar facultades de derecho y ser los nuevos Moore o Baloísas del sistema. Estas injusticias no me preocuparán más de lo necesario, ni me apartarán del camino. En el 2024, el pueblo me apoyará a mí y si con las suciedades me sacan, ganará quien yo apoye para presidente”, concluyó.