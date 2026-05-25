En Renacimiento se trabaja en los caminos de producción

El alcalde del distrito de Renacimiento, en la provincia de Chiriquí, Quintín Pittí Chanto, informó sobre una serie de proyectos que actualmente gestiona la administración municipal, enfocados en mejorar la infraestructura comunitaria, los caminos de producción y reforzar la seguridad en la región fronteriza.

Entre las principales iniciativas, Pittí destacó “trabajamos en la construcción de aceras con ciclovías, que funcionarán para explotar el sector turismo, así como también el mejoramiento de los servicios de ornato y aseo, en distintos sectores del distrito”.

Asimismo, señaló que otro de los objetivos prioritarios es la recuperación de más de 250 kilómetros de caminos de producción, con el fin de facilitar el acceso y fortalecer la actividad agrícola y comercial de las comunidades rurales.

En cuanto a la seguridad, el alcalde indicó que “mantenemos coordinación con el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y contamos con el respaldo de nueve puestos policiales distribuidos en puntos estratégicos de control. Además, adelantó que gestionamos la implementación de un sistema de bioseguridad con cámaras de videovigilancia a lo largo del cordón fronterizo, con el propósito de reforzar la vigilancia y la seguridad ciudadana en la zona.