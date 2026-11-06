$!Enero de 2027: los temas que esperan a los diputados

Diputados y politólogos consideran que la próxima legislatura, que inicia en enero de 2027, debe enfocarse en impulsar proyectos pendientes y aprobar iniciativas que tengan impacto en la población, con temas como las reformas electorales, el empleo, la educación, la seguridad y la recuperación económica.

El politólogo Juan McKay propone promover incentivos para las micro, pequeñas y medianas empresas que generen empleos, completar las reformas electorales y modificar el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional. Por su parte, Samuel Prado considera prioritario impulsar la reactivación económica, apoyar la recuperación de las provincias afectadas por el terremoto del 9 de octubre y avanzar en los cambios al reglamento legislativo, cuya discusión permanece estancada por diferencias entre las bancadas.

Entre los diputados, José Pérez Barboni mencionó los proyectos sobre responsabilidad penal de adolescentes vinculados al crimen organizado y el sector eléctrico, mientras que Jorge Bloise pidió priorizar la reforma educativa.