Excanciller asegura que se le debe otorgar el salvoconducto a Martinelli

“Técnicamente” Panamá debería otorgar el salvoconducto para validar el asilo político de Nicaragua a Ricardo Martinelli, considera el exministro de Relaciones Exteriores y abogado José Miguel Alemán, del Partido Panameñista.

“Pero qué pasa, Nicaragua se salió de la OEA, no respeta los derechos humanos dentro de su territorio, no permite elecciones libres, en Nicaragua te agarran te trepan en un bus, te llevan al aeropuerto, te quitan el pasaporte, te suben en un avión y te fuiste sin pasaporte. Entonces Panamá dirá eso aplica a mí y a ellos no, entonces Panamá tiene su argumento también”, expresó Alemán.

Según el abogado, “la Canciller está pulseando, estamos con la democracia y derechos humanos”.

Por último, durante entrevista a ECO TV, advirtió que se puede llegar a la ruptura diplomática entre países.