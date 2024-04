Exmagistrado Harry Díaz solicita a la Corte que declare inconstitucional la candidatura de Mulino

El exmagistrado Harry Díaz solicitó este lunes, 8 de abril, a la Corte Suprema de Justicia que se declare inconstitucional la postulación presidencial de José Raúl Mulino, por los partidos Realizando Metas y Alianza, por considerar que se “crea un privilegio” a su favor al “eximirlo del requisito de las primarias internas, cuando el mismo les fue exigido al resto de los candidatos”.

Díaz envió su opinión a los magistrados de la Corte en el inicio del periodo de alegatos a favor y en contra de la demanda de inconstitucionalidad contra la candidatura presidencial de Mulino, en donde aseguró que “la habilitación de José Mulino, como candidato presidencial, viola los principios democráticos y representativos contenidos en el artículo 1, 138 y CC de la Constitución de la República de Panamá”.

“La ley electoral es conocida por todos los partidos políticos (y su desconocimiento no es óbice para su aplicación) el riesgo de establecer un candidato con múltiples procesos penales ya avanzados fue responsabilidad exclusiva del partido Realizando Metas, incluso tuvieron la oportunidad de enmendar su decisión cuando fue condenado en primera instancia el señor Ricardo Martinelli el 14 de julio de 2023 (Caso New Business), ya que tenían hasta el 31 de julio para que, vía primarias, escogieran un nuevo candidato presidencial y no lo hicieron”, resalta el exmagistrado en su alegato.

En su escrito, Díaz hizo una petición especial en el caso de que Mulino resultara electo el 5 de mayo y la Corte se pronunciara posterior a su triunfo; solicitó que de “considerarse inconstitucional la habilitación de José Mulino, y éste resultara vencedor, advierta sobre la inconstitucionalidad de su elección. Que se respete al segundo candidato presidencial con más votos o se convoque a nuevas elecciones sin la participación de Mulino”.