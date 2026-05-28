$!Fallece el defensor de la soberanía Joaquín Vásquez

La muerte de Joaquín Vásquez Ramírez, dirigente político y director ejecutivo de la Asociación Centinelas del Canal, fue dada a conocer ayer. Vásquez fue una figura reconocida dentro del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y se destacó por su participación en actividades relacionadas con la memoria histórica y la gesta del 9 de Enero. Además, enfrentaba la enfermedad neuromotora ELA.

Tras conocerse la noticia, diversas personalidades expresaron sus condolencias a familiares, amigos y allegados del exdirigente político.

El exdiputado Adolfo Valderrama recordó la trayectoria de Vásquez y destacó su labor comunitaria en Ancón. “Mis más sinceras condolencias a la familia de Joaquín Vásquez. Fue el mejor representante de Ancón, dirigente orgulloso de su partido. Trabajó por muchos años al servicio del Concejo Municipal de Panamá. Paz a su alma y fortaleza para sus familiares y amigos. Que descanse en paz”, manifestó.

Por su parte, la periodista Grisel Bethancourt resaltó el vínculo profesional y gremial que mantuvo con Vásquez. “Falleció el exrepresentante, comunicador y presidente de los Centinelas del 9 de enero, Joaquín Vásquez. Con él comenzamos el movimiento pro-rescate del Sindicato de Periodistas. Para su familia nuestras condolencias”, expresó. El abogado Eduardo Leblanc Jr. también destacó su compromiso con las causas nacionales.