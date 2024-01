Famosos prometen generar cambios por medio de la política

Para las próximas elecciones del 5 de mayo correrán, por primera vez, artistas, influencers, expresentadores de televisión, periodistas, actrices de teatro, locutores y hasta reinas de belleza, quienes aseguran se decidieron a aspirar por un cargo público para participar de forma activa en los cambios sociales que se requieren en nuestro país.

Una de ellas es la actriz y locutora Paulette Thomas, quien contó que desde adolescente le gustó estar al tanto de la política. Agrega que trabajar en radio, desde el 2002, le ayudó a exponer lo que no le gustaba del actuar de los dirigentes, por eso decidió ser candidata a diputada.

En tanto, el comunicador Franklyn Robinson dijo que entendió que lo que no se ha hecho en Río Abajo es político y que “a pesar de mis estudios, diplomados, trabajos con ONGs, entre otros méritos, mi experiencia es hacer lo correcto, ser la voz del que no tiene y ayudar como siempre lo he hecho”.

Por su parte, Mayer Mizrachi dijo: “Decidí entrar a la política porque yo he sido victima del actual sistema político, que en vez de servir a la gente y a la población, le sirve a los beneficios personales de algunos. Nos han gobernado y no han permitido el desarrollo de la ciudad de Panamá y el país”.

Mientras, el locutor Ariel “El Chino” Lim Yueng contó que aspira a un cargo político por “la desidia que hemos visto durante años, de cómo se hacen las cosas en la Asamblea”. Agregó que “nadie que ha ejercido un cargo por primera vez puede tener la experiencia. Se adquiere en el momento que uno llega al puesto y comienza a desarrollarse”.