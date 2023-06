Fiscalía Electoral inicia investigación por supuesto incidente donde una precandidata fue amenazada con arma de fuego

La Fiscalía General Electoral (FGE) anunció, a través de un comunicado, que inició una investigación de oficio luego que Serena Vamvas, precandidata a diputada por la libre postulación, denunciara que fue amenazada con un arma de fuego mientras hacia un recorrido de su campaña.

En un video que compartió en sus redes sociales, la precandidata a representante indicó que la amenaza se dio el sábado pasado en Boca La Caja, en el corregimiento de San Francisco.

“Yo estaba saliendo de una casa realizando una encuesta sobre las necesidades de Boca La Caja, específicamente, y llegaron dos tipos... inicialmente el primero me dijo puntualmente que yo me tenía que ir de ahí o me iba a matar porque este era terreno del actual representante Carlos Pérez”, expresó Vamvas en entrevista a TVN.

Luego de ser mencionado Pérez Herrera expresó: “rechazo rotundamente las expresiones proferidas por la precandidata independiente hechas en el día de hoy donde me hace responsable de la amenaza con arma de fuego recibida en una caminata que tenía en Boca La Caja”.

“Nunca he necesitado ese tipo de acciones para ganar una elección. Me parece oportunista esta acción solo para llamar la atención del electorado y ensuciar mi imagen. Los que me conocen saben que soy hombre de paz y bajo ningún concepto puedo aceptar semejante declaración”, agregó.