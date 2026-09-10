Gabriel Diez anuncia el nacimiento de Fuerza Ciudadana, un nuevo partido político

El empresario Gabriel Diez Montilla anunció este jueves la creación de Fuerza Ciudadana, un nuevo partido político que plantea una propuesta basada en la transparencia, la lucha contra la corrupción, la participación ciudadana y la renovación de la dirigencia política.

En una carta dirigida a los panameños a través de sus redes sociales, Diez sostiene que el nuevo colectivo surge con la intención de hacer las cosas de una manera diferente y de promover “pensamientos nuevos, propuestas nuevas”.

Entre los principios planteados destaca una posición frontal contra la corrupción. “Nuestros principios están basados en la lucha frontal contra la corrupción, venga de donde venga y de quien sea”, afirma el expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP).

El documento también propone una renovación real de las estructuras partidarias y la separación entre la dirigencia política y el ejercicio de la función de gobierno. A esto suma la transparencia en el uso del subsidio electoral, la capacitación permanente y una mayor participación de los jóvenes y la familia.

“La transparencia, los principios y valores y el liderar con el ejemplo no son negociables”, señala Diez, quien presenta estos elementos como la base de la actuación de Fuerza Ciudadana.

El nuevo partido, agrega, busca reunir a personas con vocación de servicio para trabajar por un mejor país. “Queremos construir un partido con gente buena”, expresa en la carta.

Diez concluye su mensaje planteando una visión de futuro basada en la esperanza y el optimismo y resume el propósito del movimiento con una frase: “Ese es nuestro compromiso. Somos Fuerza Ciudadana”.